Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Bu ülkede sifon çekmek yasak!

Her ülkenin kendine göre yasası ve kuralları bulunuyor. Ancak bazı ülkelerde öyle yasaklar var ki, duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinden, duyanları hayrete düşürecek cinsten olan yasaklar...

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Tıpkı ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de farklı farklı yasalar ve kurallar bulunuyor. Bu kuralların birçoğu normal olarak karşılansa da öyle kurallar veya yasalar var ki duyanlar adeta şok geçiriyor.

İşte dünya ülkelerindeki en tuhaf yasaklar...

Belli bir saatten sonra sifon çekmek

En huzurlu ülke denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden biri de İsviçre'dir. Adeta huzurun ve sakinliğin başkenti sayılan İsviçre'de kişiler birbirlerini rahatsız etmeme konusunda o kadar hassas ki, gece geç saatlerde sifon çekmek yasaklanmış. Evet çok ilginç bir yasak olarak gelebilir lakin kişiler 22:00'den sonra sifonlarını çekmiyor.

Boğulan birini kurtarmaya çalışmak

Bu yasaklar içerisinde belki de en tuhaf olanı Çin'deki bu yasak. Çin'de, boğulmakta olan birini kurtarmaya çalışmak, kadere müdahale etmek olarak nitelendirildiğinden kesinlikle yasak. Bazı kişilere göre Doğu felsefesine dayandırılan bu yasak, kimileri için ise yalnızca kalabalık nüfusu kontrol etmek için koyulan bir kural.

Noel gecesi kurabiye tüketmek

Hristiyanlar tarafından 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğumu olarak kutlanan bu dini bayramda, İngilizler kurabiye tüketmeyi yasaklamışlardır. 1644'ten bu yana var olan bu yasağın sebebi ise Neol ve Noel ile ilgili geleneklerin eski dönemlerde ahlaksızlık olarak kabul edilmesidir. Günümüzde hala yaşatılan bir yasak olsa da yasağa uyanların sayısı çok az.

Eşinin doğum gününü unutmak

Samoa ülkesinde yaşayanlar, eşinizin ya da sevgilinizin doğum gününü unutursa para cezası ile karşı karşıya geliyor. Evet yanlış duymadınız, Samoa'da bir kişinin, eşinin doğum gününü unutması yasak.

Düğünden vazgeçmek veya cenaze törenini bozmak

Avustralya'da, insanların ciddi bir konu için bir araya geldiği cenaze ve düğün törenlerinin iptal edilmesi yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor veya yüklü bir miktar para cezasının ödemek zorunda kalıyor.

Güvercin beslemek

İtalya adeta bir açık hava müzesi olduğu için ve her sokağı tarihi eserler, heykellerle dolu olması sebebiyle yerliler ve turistler kuşları besledikçe etraf kuş pislikleri ile dolmaya başlamış. Yapıların, heykellerin üzerini dolduran ve kötü bir görüntüye sebep olan kuş pisliklerinden kurtulmak için de güvercin beslemek yasaklanmış.

Yaya geçidinde beklemek

Disiplin ve kuralcılık denildiği zaman akla ilk gelen ülkelerden biri de Çin. Pratikliğin ve disiplinin çok önemsendiği bu ülkede yaya geçidinde kısa bir süre bile olsa durmak yasak. Çünkü beklemek, trafiği yavaşlatmaya sebep olur. Hiçbir şeyin aksamasına ve duraksamasına tahammül edilmediği için, Çin'de yaya geçidinde bekleyen insanlara para cezası kesiliyor.