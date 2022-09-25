Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı ilk kez konuştu; Deniz Uğur babama iftira atıyor

Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasının ikiz kızlarını 4 yıldır dövdüğü iddialarını yalanladı.

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Kızlarını dövdüğü gerekçesiyle televizyon programcısı olan eski eşi Reha Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı olan oyuncu Deniz Uğur, Muhtar’ın kararı kaldırtmasının ardından tekrar koruma istedi.

Oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki ikizlerinin babası ve eski eşi Reha Muhtar'ın, kızına şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını açıklamıştı.

Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babası hakkında çıkan iddialarla ilgili Turktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla'ya konuştu.

Reha Muhtar hakkında çıkan iddialarla ilgili, kızı Ayşe Nazlı'dan net bir şekilde yalanlama geldi.

Turktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla ile yaptığı telefon görüşmesinde soruları yanıtlayan Ayşe Nazlı, "İddialara tamamen karşıyım, bu tür iddialara inanmak mümkün değil. Ben iki yazımı geçirdim babamlarla, kardeşlerimle ne bana ne de kardeşlerime asla elini kaldırmadı. Kaldırmaz, şiddete yönelik hiçbir şey yapmaz babam. Çocuklarına asla kötü bir şey yapmaz. Elinden geldiğince bütün kavgaları, kardeşler arasındaki tartışmaları çözer" dedi.