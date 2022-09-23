Babam beni demir sopayla dövüyor, ısırıyor! Reha Muhtar'ın kızından şok ifade

Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı da aldırtan Uğur unları zöyledi: "M. babasının önceki cuma günü onu çok kötü dövdüğünü söyledi. Zaten babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti.

Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.