Babam beni demir sopayla dövüyor, ısırıyor! Reha Muhtar'ın kızından şok ifade
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızı Mina Muhtar'dan babasına şok suçlamalar. Reha Muhtar'la eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasındaki savaş kızıştı. Uğur, önceki gün Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisi ve çocukları için koruma istedi. Mina Uğurun pedagog eşliğinde verdiği ifadede anlattıkları ise kan dondurdu.
Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur çocuklarının kendilerine şiddet uygulayan babalarını görmek istemediğini iddia etmişti. Uğur, önceki gün avukatı ve çocuklarıyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisi ve çocukları için koruma istedi. Çocukların pedagog eşliğinde verilen ifadesi ortaya çıktı. 13 yaşındaki Mina Muhtar, verdiği ifadede "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor" deyip kan dondurucu iddialarda bulundu.
Deniz Uğur, kızlarını dövdüğü gerekçesiyle Reha Muhtar'a uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Muhtar'ın kararı kaldırtmasının ardından tekrar koruma isteyen Uğur, "Çocuklarım benimle olmak istiyor. Onları yanımdan ayırmıyorum, sette bile benimleler" dedi
Oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki ikizlerinin babası ve eski kocası Reha Muhtar'ın, kızları Mina'ya şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını açıklamıştı.
Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı da aldırtan Uğur unları zöyledi: "M. babasının önceki cuma günü onu çok kötü dövdüğünü söyledi. Zaten babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti.
Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.