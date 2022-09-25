Kadın ve erkekler her gün yiyin! Cinsel istek tavan yapacak

Cinsel gücü arttıran afrodizyat etkili 9 besinin detaylarını sizler için derledik. Cinsel gücü arttıran besinler hem kadınlar hem de erkeklere uygun. Cinsel gücü arttıran besinlerin arasında karides gibi deniz ürünleri, kekik gibi otlar ve badem gibi kuruyemişler de var.

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Bazı besinler sperm kalitesini artırırken bazı besinler kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteği artırıyor. Şimdi o besinleri tanıma zamanı. İşte karşınızda cinsel isteği ve gücü artıran 9 besin.

Karides: Erkeklerde cinsel gücü artıracak hemen her şey karidesin içinde mevcut. Cinsel isteği, sperm sayısını ve kalitesini artıracak selenyum, antioksidan ve bolca çinko içeriyor. Aynı zamanda kasların kasılması için gereken magnezyum ve kalsiyum da karideste bolca mevcut. Cinsel hayat için erkeklerin faydalanabileceği en doğal kaynaklardan biri karides.

Kekik: Kekiğin erkekler üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır. Dilerseniz taze dilerseniz kurutulmuş halini kullanabilirsiniz. Sadece yemeklere değil çayını da demleyip içmek iyi gelecektir.

Acı Biber: Biberde bulunan kapsaisin maddesi beynin endorfin salınım hızını artırır ve sinir sisteminde ateşleme yaratarak cinsel isteği artırır. Cinsel gücü artırmak için acı yemekten vazgeçmeyin.

Badem: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem, bu sayede spermleri daha dayanıklı ve güçlü bir yapıya getirir. Aynı zamanda cinsel hormonların üretimi için gerekli olan yağlar bademde bol miktarda bulunur. Badem tüketmeyi ihmal etmeyin.

Salatalık: Yapılan araştırmalar, salatalık kokusunun kadınlarda cinsel isteği artırdığını ortaya koydu. Oldukça düşük kalorili olan salatalığı dilediğiniz kadar tüketin.

Tarçın: Tarçın kokusu sinirleri yatıştırır. Aynı zamanda kadınlar için afrodizyak etkili besinlerin başında gelir. Tarçını suyunuza atabilir, gün içinde çayını tüketebilirsiniz.

Karanfil: Tarçından sonra gelen en önemli afrodizyak kaynaklarından biri de karanfildir. Karanfil ve adaçayı karışımı cinsel isteği uyandırır.

Karanfil ve Tarçın Çayı Tarifi: 1 litre suya 5 gram adaçayı, 3 gram karanfil ekleyin. Suyu ocağa koyun ve kaynamaya başlayınca ateşi kapatıp yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakın. Kadınlara özel bu karışım, cinsel isteksizliği söküp atacak.

Çikolata: Çikolata içindeki dopamin, beynin keyif veren yönünü pozitif doğrultuda çalıştırır ve huzurunuzu artırırken, çiklolatada bulunan bir diğer anandamid maddesi ise cinsel güç ile ilintili olan beyin işlevlerini harekete geçirir. Etkilerinden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız bitter çikolataları tercih edin.

Kabak çekirdeği: Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada kabak çekirdeğinde bulunan folik asit ve çinkonun erkeklerde sperm kalitesine olumlu etki yaptığı ortaya çıktı.