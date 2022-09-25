Faydaları saymakla bitmiyor! Her yemekte kullanılıyor ama aşırıya kaçılırsa tehlike büyük!

Neredeyse her yemekte kullandığımız tuzun, saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor. Ancak her şeyde olduğu gibi tuz da kullanımı aşırıya kaçırıldığında büyük tehlikelere sebep olabiliyor.

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Hemen hemen her yemekte kullandığımız tuz, yemeklere ne kadar tat katsa da, kullanımı aşırıya kaçtığında telafisi mümkün olmayan sorunlara sebep olabiliyor

Tuzun çok fazla tüketilmesi sonucu ortaya çok fazla bir şeklide çıkacak olan şişkinlik ile birlikte böbrekler vücuttaki sodyum ve su oranını dengede tutmak için fazla derecede su tutmaya gayret gösterir. Yaşanan bu durumla birlikte ellerde ve ayaklarda şişme, normal daha fazla ve hızlı bir şekilde kilo alma meydana gelir.

Kan damarlarından ve atardamarlardan daha fazla kan basıncının oluşmasına neden olacak olan tuz, kalp ve damar sağlığının dengesini bozarak kan basıncının normalden daha fazla ve dengesiz bir şekilde artmasına vesile olur.

Tuz tüketimi sonrası ortaya çıkan en bilinen ve görülen sonuçlarından birisi susuzluk olarak bilinir. Ortaya çıkan sıvı alımındaki yükselmeyle birlikte, normalden daha fazla lavaboya çıkılır. Bunun beraberinde yüksek miktarda tuz yedikten sonra sıvı tüketmemek, vücudun sodyum seviyelerinin güvenli bir seviyenin üzerine çıkmasına sebep olarak hipernatremi olarak bilinen bir durumu meydana getirir.

Fazla miktarda tuz tüketmek tuz tüketmeyenlere göre vücudu iki kat daha fazla bozacağından ilerleyen zamanlarda midede meydana gelen olumsuz durumlar mide kanseri görülme riskini yükseltir.

Tuzun zararları nelerdir?

Kan basıncının dengesiz bir şekilde artmasını sağlayan tuz ileri dönemlerde kalp ve damar sağlığının da bozulmasına sebep olarak kalp hastalılarını ortaya meydana getirir ve kalp krizi yaşanmasını tetikler.

Kısa vadede vücutta ödem ve şişkinliğe, susuzluğa ve tansiyonun geçici olarak yükselmesine sebep olabilir. Uzun vadede, yüksek tuz oranı içeren beslenme düzenleri tansiyonda artışa sebep olabilir ve mide kanseri, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırabilir.

Tuzun saça faydası var mı?

Tuzlu şampuan veya tuzlu su ile yıkanan saçlarda kepek problemi yaşanmaz.

Tuz, saç uzamasını artırır.

Saça tuz sürmek saç dökülmesini bitirir.

İnce saçlı olmaktan şikayet eden insanların saçlarına hacim kazandırır.

Saç egzaması olan insanların tuzlu su ile saçlarını yıkamaları bu sıkıntıdan kurtarır.

Tuzun cilde olan faydaları nelerdir?

Kan dolaşımını hızlandırıp cildi canlandırır.

Ölü derilerden arındırır.

Sivilcelere karşı etkilidir.

Deniz tuzu cilt lekeleri için etkilidir.

Ayak bakımında kullanılması hem kokuyu engeller hem de ölü derili öldürür.

Cilt beyazlatma etkisi vardır.

Gençleştiricidir.

Yumuşatıcıdır.

Zararlı bakterilere ve enfeksiyonlara karşı savaşır.