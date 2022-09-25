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Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir uzmana danışın! Tümör tehlikesi...

Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir uzmana danışın! Tümör tehlikesi...

Hemen hemen herkesin en korktuğu hastalıkların başında kanser ve tümör geliyor. Bu tür rahatsızlıkların önceden tespiti hayati önem taşıyor. Eğer vücudunuzun herhangi bir yerinde tümör varsa, vücudunuz sizi bazı belirtiler ile uyarıyor...

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Tedavisi bulunmayan hastalık denince akla ilk olarak kanser geliyor. Çok fazla türünün olduğu kanser, önlem alınmadığında veya erken teşhis konulmadığı zaman, ölümle sonuçlanabilecek durumlara kadar gidebiliyor.

Kanser ile birlikte bir diğer korkulan hastalık da tümör. Tümör de tıpkı kanser gibi erken teşhis edilmediği taktirde telafisi mümkün olmayan durumlara sebep olabiliyor. 

Bağırsak kanseri, ya vücudunuzun arka bölgesinde ya da kalın bağırsakta başlasa da, vücudunuzun diğer bölgelerine de kolaylıkla yayılabilir.

Bağırsak kanseri

Farklı bir bölgeye yayılan kanser türüne ileri bağırsak kanseri denir.

İlerlemiş bağırsak kanserinin açıklayıcı semptomları, yayılmamış bağırsak kanseri ile tamamen aynı olabilir.

Bununla birlikte, tümörlerin hangi bölgeye yayıldığına bağlı olarak başka semptomları da gösterebilirler.

Kemiklere kadar yayılan bağırsak kanserinin belirtileri şunlardır:

  • Yorgunluk

  • Mide bulantısı

  • Susuzluk

Bu üç hastalık, kanınıza kalsiyum salan hasarlı kemiklerin sonucu olarak ortaya çıkan hiperkalsemi tarafından tetiklenmektedir.

Hiperkalsemiye işaret eden diğer belirtiler arasında kabızlık, sinirlilik ve kafa karışıklığı vardır.

Fakat kemiklerinize yayılmış olan tümör ağrıyla da kendini belli edebilir.

Uzman isimler aynı zamanda bu durumun kemiklerinizin zayıflamasına ve kırılmaya daha yatkın hale gelmesine sebep olabileceğini söylüyor.

Bu belirtilerden biri veya birkaçından bir süredir şikayetçiyseniz mutlaka uzman bir doktora görünmeniz tavsiye edilmektedir.

Kemiklerdeki semptomlar bağırsak kanserine işaret etse de, bu ölümcül hastalığın sebep olabileceği başka belirtiler de vardır.

Kanser türleri ve görülme sıklıkları

Kanserler oluştukları organ, bölge ve mikroskobik yapılarına göre gruplandırılırlar. 100'e yakın kanser türü olsa da bazı türler çok daha sık görülmektedir.

Sık görülen kanser çeşitleri şunlardır:

  • Akciğer kanseri

  • Meme kanseri

  • Beyin tümörleri

  • Ağız kanseri

  • Bağırsak (kolon) kanseri

  • Özofagus kanseri

  • Cilt kanseri

  • Rahim ve rahim ağzı kanserleri

  • Yumurtalık kanseri

  • Prostat kanseri

  • Testis kanseri

  • Mide kanseri

  • Böbrek kanseri

  • Karaciğer kanseri

  • Pankreas kanseri

  • Mesane kanseri

  • Gırtlak kanseri

  • Nazofarenks kanseri olarak sayılabilir.

Her sene dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin kansere yakalandığı ve yaklaşık 8,2 milyon kişinin bu hastalıklar yüzünden yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklerine göre her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişi kansere yakalanmaktadır. 

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