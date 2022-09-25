Yüzünüze renk gelecek, cildiniz parlayacak! Günde bir bardak dut suyu için tazelenin!

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden dut her haliyle tam olarak bir şifa kaynağı. Peki günde bir bardak dut kurusunu içtiğinizde vücutunuza sağladığı yararları biliyor musunuz? İşte dut kurusununun vücutunuza inanılmaz faydaları...

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Diyet listelerin gözde besinlerinden biri olan ve yüzyıllardır her haliyle vücuta olan faydalarıyla alternatif tıpta kullanılan, kanser hücrelerini yok etme gibi etkileri olan dut kurutularak içildiğinde vücuta olan faydaları ile duyanları şaşırtıyor.

Çok güçlü bir antibiyotik kaynağı olan beyaz dut kurusu özellikle kış mevsiminde tazesi bulunamadığında hastalıklar için kullanılabilecek en faydalı besin kaynağı. İşte şifa kaynağı beyaz dut kurusunu düzenli olarak tükettiğinizde vücutta oluşturacağı değişiklikler ve dut kurusunun faydaları...

Dut kurusu düzenli olarak içildiğinde vereceği faydalar:

Bir bardağın yarısı kadar kuru dut kaynatılarak düzenli bir şekilde tüketilirse stres ve genetikle insan vücutunda oluşan egzamaları tedavi eder. İçerisinde bulunan doğal antibiyotikle vücutta bulunan zararlı toksinleri atar ve egzamalara karşı savaş verir. Aynı zamanda aynı özelliği sayesinde karaciğeri de tedavi eder.

Dut kurusunun diğer faydaları:

-Doğal antibiyotik kaynağı olarak bilinen dut içerisinde çok fazla antioksidan de bulundurur. İçeriğinde bulundurduğu birçok faydalı besin nedeniyle şifa kaynağı olan dut idrar yolu enfeksiyonlarını gidermek için kullanılır.

-Glisemik indeksi yüksek olan dur kan şekeri düşük hastalar için kullanılması en çok tavsiye edilen meyvelerdendir. Kan şekerini hızla yükseltebilen dutun şeker hastaları içinse kontrollü tüketmesi önerilir.

-Kan yapıcı özelliğiyle de bilinen dut pekmezler ve pestillerinde ana maddesidir. Kan yapma özelliğine sahip olan dutun demir eksikliği ve kansızlık çeken bireylerce tüketilmesi tavsiye edilir.

-İç organlara şifa kaynağı olarak bilinen dut saç sağlığı içinde kadınların vazgeçilmez besinidir. Antioksidan içeriği sayesinde saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Dut suyuyla saç yıkamak saç diplerini güçlendirir.

-Dut kurusu antibiyotiksel içeriği ile ağız içi yaraları ve diş eti sağlığı içinde yüzyıllardır kullanılan bir besindir. Kaynatılan kuru dutun suyu ile ağız düzeli olarak gargara yapılırsa ağız sağlığı için fayda sağlar.