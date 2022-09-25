Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sözleri, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum’da İstasyon Meydanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren MHP Lideri yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitinginde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yurdumun her insanını muhabbetle kucaklıyorum. Erzurum’da deniz yok diyorlar. Evet yok ama ben burada sevda okyanusu görmekteyim. Niyaz ederim ki Allah sizi kötü niyetten ilelebet korusun.

Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023’te yırtılıp atılacaktır. Türk milleti mührü eline aldığında zillet partilerini gören olmayacaktır.

Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın. Aydınlık yarınlarınız sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki, Erzurum’da Zillet İttifakı’na geçit yok.

2023'te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, üretim, yatırım seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir ülke gerçeğine ulaşacağız, Türkiye’yi büyülteceğiz.

'Bizim adayımız belli, kararımız nettir'

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu 2 Ağustos’ta Erzurum’a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, ‘Selahattin Demirtaş’ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti. Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelerek Nutuk'tan bahsetmesine gerek yoktur.

Bir teröristin bir casusun göğsünde şeref madalyası taşıyacağını düşünen Kılıçdaroğlu’ndan başkası değildir. Demirtaş’ın dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP’li vekilin ve Kılıçdaroğlu’nun dış politika baş danışmanının ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım ediyor’ sözü gözler önüne serildi. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır.

Kılıçdaroğlu açıklasın İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı?

Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın emellerine sarılmıştır. Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldı mı? Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız. Kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yoktur.

Kılıçdaroğlu burada esti gürledi, daha sonra Şırnak Uludere’ye giderek nifak yaydı. Helalleşme maskesi altında mesaj vermek aymazlıktır. Türkiye’de Robovski diye bir yer yoktur. Erzurum’da başka, Uludere’de başkadır.

6’lı masanın altı yılan, çıyan kaynamakta, Türk düşmanları zehir kaynatmaktadır. Terörle mücadeleye hayır diyen bunlardır. Mavi Vatan'daki varlığımıza karşı çıkan bunlardır.

1915 olayın iç yüzünü saptırmak tarih suçudur. Zillet İttifakı bunlara da tepkisizdir. Kendileri kimdir ki adayları ne olacaktır.

'Biz Milletin ruh kökü olan Cumhur ittifakı’yız'

Bekamız tehlikeye girerse yok oluş kaçınılmazdır. Türkiye’nin güvenliği her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı’yız. Enflasyon varsa bugün yarın düşer, ancak vatan elden giderse bu ağır sonuç nasıl telafi edilecektir.