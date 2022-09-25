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Bakanlık duyurdu: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Bakanlık duyurdu: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

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Türkiye'nin büyük çabaları ve girişimleriyle oluşturulan tahıl kordidorunda sevkiyat hız kesmeden devam ediyor. 22 Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres’in riyasetinde imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” ile Ukrayna limanlarından hareket eden tahıl gemileri dünyaya nefes aldırdı.

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşma sonrası İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapmıştı.

9 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.

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