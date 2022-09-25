Kabine yarın toplanıyor! Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde iç ve dış politikaya dair sıcak başlıklar var. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının dış gündemi de oldukça yoğun. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, gerçekleşecek Avrupa Birliği zirvesi başta olmak üzere önemli toplantılar değerlendirilecek. İşte detaylar...

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Ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin yoğun temaslarla geçen diplomasi ayı. Tüm bu başlıklar kabine toplantısında ele alınacak.

Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili tedbirler masada

Ekonomi gündemiyle toplanacak Kabine'deki bir diğer başlık ise fahiş fiyat artışları olacak. Konuyla ilgili hükümetin aldığı bazı tedbirler vardı, bu tedbirlerin de zirvede değerlendirilmesi bekleniyor.

"90 bin taşerona kadro" çalışması hız kazandı

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kamudaki 90 bin taşeronun kadroya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi gündemde. Bakan Bilgin binlerce işçiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirtirken çalışmanın detayları da masaya yatırılacak.

Atina'nın adalara abd silahı sevk etmesi konuşulacak

Yunanistan'ın son aylarda Türk jetlerini tacizleri, Atina'dan gelen provokatif adımlar ile Yunanistan'ın adaları silahlandırma adımı da toplantının önemli başlıklarından. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Miçotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk adımları gündem

Toplantıda Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temasların yansıması da ele alınacak. Erdoğan'ın Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşanmıştı. Bu takasın yansımaları, Türkiye'nin savaşın bitirilmesi için yürüttüğü arabuluculuk adımları da kabinede değerlendirilecek.

Toplantıda İsrail ve Ermenistan ile normalleşme ve Körfez ülkelerle ilişkiler de önemli bir başlık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Erdoğan Millete sesleniş konuşması yapacak

Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.