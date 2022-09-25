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Şiddetli yağışlara dayanamadı: 750 yıllık antik kentin duvarı çöktü!

Şiddetli yağışlara dayanamadı: 750 yıllık antik kentin duvarı çöktü!

TAYLAND'ın Chiang Mai kentinde 750 yıllık antik kente ait duvar, sağanak yağışlara dayanamayarak çöktü.

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Tayland, son yılların en yağışlı sezonunu geçiriyor. Chiang Mai kentinde yaklaşık 750 yıllık "The White Elephant Gate" (Beyaz Fil Kapısı) antik kentindeki bir duvarda şiddetli yağışların ardından çökme meydana geldi.

Yerel saatle 08.30 sıralarında yaşanan olayın ardından Chiang Mai Valisi Asani Buranipakorn ve Chiang Mai Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yetkilileri incelemelerde bulundu. Buranikaporn, Beyaz Fil Kapısı'nın yer aldığı antik kentin milattan önce 2 bin 500’lü yıllarda inşa edildiğini ve yapılan ilk duvarın günümüzde yerin altında kaldığını söyledi.

Çökme yaşanan bölgenin restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar ulaştığını belirten Buranikaporn, yeniden restorasyon çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Öte yandan etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok yerleşim yeri sular altında kalırken, bölgede son 24 saatte kaydedilen yağışlar sebebiyle de su seviyesi 88 milimetreye ulaştı.

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