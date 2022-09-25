Vücudunuzdaki benler ölüm tarihiniz ile ilgili size bilgi veriyor!

Vücudumuzda yer alan ve çoğu doğuştan gelen benlere birçoğumuz aldırış etmeyiniz. Ancak bu lekeler aslında bazı durumların habercisi olabiliyor. Hatta yapılan çalışmalarda vücuttaki ben sayılarının yaşam süresi ile ilgili de bilgiler verdiğini öne çıkardı.

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Çoğu zaman doğuştan gelen ancak bazı durumlarda yaş ilerledikçe sonradan da ortaya çıkmaya başlayan benler, birçok kişinin önemsemediği lekeler olarak vücudumuzda yerini alır. Bulunduğu bölgelere göre bazı durumlarda sağlığımızı tehdit eden benler aslında bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Vücuttaki çıktığı yerler ve sayılarıyla ilgili ipuçları veren benlerle ilgili yapılan bir çalışma ise ben sayısıyla insan ömrü arasında ilişkiler olabileceğini gözler önüne serdi.

Beyaz tenli kişilerde ortalama 30 adet ben bulunurken, bazı kişilerde bu rakam 400'e kadar çıkabiliyor. Peki vücuttaki bu ben sayıları neyi ifade ediyor?

Özellikle ikizlerde yaşlanmayı geciktiriyor

Benler yaşla birlikte kaybolma eğiliminde olduğundan, Kings College London İkiz Araştırma Birimi'ndeki bilim kişileri, ben sayısı ile yaşlanma hızının bir göstergesi olan telomer uzunluğu arasındaki ilişkiyi inceledi. 100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının, 25'ten az olanlara göre, altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor. Beyaz kan hücrelerindeki uzun telomerler, kalp, kemik gibi farklı organ ve dokuların yaşlanmasının yavaşlaması ile ilişkili olduğunu belirtti. Bunun sonucunda daha uzun telomerlere sahip ikizlerin, benlerinin yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdi.

Doğuştan olan benler

Bu benlere doğum lekesi denir ve boyut, şekil ve renk bakımından büyük çeşitlilikler gösterir. Bebeklerin yaklaşık % 0,2 ila 2,1'i doğuştan bir ben ile dünyaya gelir. Bazı doğum lekeleri, çocuk daha büyük olduğunda, örnek olarak 10 ila 12 yaşlarında ve lokal anesteziyi daha iyi tolere edebildiğinde kozmetik ürünlerle tedavi edilebilir.

Yaygın benler

Edinilmiş benler, doğduktan sonra cildinizde görünen benlerdir. Bunun yanı sıra yaygın benler olarak da bilinirler. Cildinizin herhangi bir yerinde görünebilirler. Açık tenli insanlarda normalde bu benlerin 10 ila 40'ı olabilir.

Atipik benler

Atipik benler vücudunuzun herhangi bir yerinde görünebilir. Atipik benler çoğunlukla gövdede bulunur, fakat onları boynunuza, başınıza veya kafa derinize de alabilirsiniz. Nadiren yüzünde görünürler. İyi huylu atipik benler, melanom (bir tür cilt kanseri) ile aynı özelliklerden bazılarına sahip olabilir. Bu sebeple, düzenli cilt muayeneleri yaptırmanız ve benlerinizdeki değişiklikleri izlemeniz mühimdir.