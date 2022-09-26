Bolu Gerede'de arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi hayatını kaybetti

BOLU’nun Gerede ilçesinde Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi zehirlenerek hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 22.50 sıralarında Gerede ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi.

İşçilerden odaya son giren Enes Kayış’ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz’i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Enes Kayış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, itfaiye erlerinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede Hidrojen Sülfür, Amonyak ve Karbonmonoksit gazı tespit etti. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“İtfaiyecilerin hayati tehlikesi bulunmuyor”

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “3 vatandaşımızı kaybettik. 1’inin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Burada personeller vardiyalı çalışıyor. İşçilerden birisi aktarma istasyonu olarak tabir edilen vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giriyor. O çıkmayınca diğerleri de üst üste havuza iniyor. İhbar üzerine itfaiye ekiplerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal ediyorlar. Kuyu yaklaşık 1,5 metre civarında. İçinde 50 santimetre su gözlemleniyor. Nedenleri konusunda AFAD inceleme yapıyor. İtfaiyeci arkadaşlarıma da geçmiş olsun. Fedakarca kuyuya inip işçileri çıkarma konusunda fedakarlık göstermiştir. 3 personelimiz şu anda kontrol altında. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Oksijen takviyesiyle daha rahat nefes almalarını sağlamak için tedavi altındalar” dedi.