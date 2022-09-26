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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Roş Aşana” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Roş Aşana” mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Erdoğan mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi her anlamda daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana’nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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