Ahmet Çakar'dan Hamit Altıntop'a çok sert tepki: "Ülke Milli Takımı'nı top yaptı"

Beyaz TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran futbol programı Beyaz Futbol'da eski hakem Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları'na 2-1 kaybetmesinin ardından TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u topa tuttu. Çakar açıklamasında "Hamit Altıntop ne yaparsa doğrudur, ne bilirse bilir. Al gördük Hamit Altıntop'u. Top etti bizi. Ülke Milli Takımı'nı Hamit Altıntop, top yaptı" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

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UEFA Uluslar C Ligi'ni lider tamamlayarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol takımı grubun son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da maçı değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u hedef alan Çakar, "Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop askerlik arkadaşı, arkadaşını aldı getirdi.3-5 milyon Euro para kazandırdı. Türk Milli Takımı'nın içine ettiler şimdi uygun yerlerine kına yaksınlar" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın o çarpıcı açıklamaları;

"Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz Türkiye'ye dönmesin"



Beyaz Futbol'un moderatörü Ertem Şener'in Hocam çocuklar bizim çocuklar mı? sorusuna cevap veren Ahmet Çakar, "Tamam bizim çocuklar da bizim çocukları bu hale getirenler utansın diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Çakar açıklamasında, "Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz Türkiye'ye dönmesinler kardeşim. Orada binsinler uçağa doğru Almanya'ya insinler. Bu gece rezil rüsva olduk. Türkiye Futbol Federasyonu utanmalıdır. Başında futbolla ne alakası olup olmadığı tartışılacak bir beyefendi var. Stefan Kuntz'a destek çıktı, destek çıkması için bana bir tane makul, geçerli bir neden söyleyin, yok. Bütün bunları başımıza saran Hamit Altıntop denen eski Milli futbolcumuzdur. Hangi vasıfla, büyük futbolcu olmak, büyük bir idareci olmak demek değildir. Büyük futbolcu olmak, büyük teknik adam olmak değildir. Sevindiğim tek olay var dünya devi Faroe Adaları'na az golle kaybettik" dedi.

"Hamit Altıntop top etti bizi"

Bir tane gol pozisyonumuz var mı ya diye isyan eden usta hakem, "Hamit Altıntop'un ağzına bakan Türkiye'de bir futbol kültürü var. Hamit Altıntop ne yaparsa doğrudur, ne bilirse bilir. Al gördük Hamit Altıntop'u. Top etti bizi. Ülke Milli Takımı'nı Hamit Altıntop, top yaptı. Kusura bakmayın böyle konuşuyorum. Zaten ülke olarak sıkıntımız var. Dünyada sıkıntı var. Şurada çocuklar biraz moral getirdiler, rezil olduk ya" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunu top ettiği yetmedi"

Hamit Altıntop'un Türk futbolunu top ettiğinin yetmediğini altını çizen Ahmet Çakar, "Stefan Kuntz'da bu gece ülkesine gönderdi. Rezil rüsvah ettiler takımı. Allah cezalarını versin desem bana yakışmaz, Allah belalarını versin desem bela okumaktan hoşlanmam. Ben hayatımda 5 sene öncesine kadar Mehmet Büyükekşi ismini bilmezdim. İsmini bilmediğim bir adamı fedarasyon başkanı yapmışlar. O da Stefan Kuntz'a talip çıkmış, hadi çık bakalımda görelim. Ne hikmetse Hamit Altıntop'u aldılar. Bulunmaz hint kumaşı. Top oynadı ya Galatasaray'da Milli Takım'da, Real Madrid'de filan. Her büyük futbolcu olmuyor işte. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop askerlik arkadaşı, arkadaşını aldı getirdi. 3-5 milyon Euro para kazandırdı. Türk Milli Takımı'nın içine ettiler şimdi uygun yerlerine kına yaksınlar" dedi.

Abdülkerim Durmaz'dan sıradışı tepki

Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan eski futbolcu Fenerbahçe efsanesi Abdülkerim Durmaz ise yayının başlamasıyla birlikte bir süre kameralara sırtını dönerek tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra söz hakkı verilmesi üzerine açıklama yapmayarak ağzını oynatmadan, sesler çıkararak tepkisini dile getiren Durmaz'ı eski hakem Ahmet Çakar tercüme etti. Eski futbolcu Abdülkerim Durmaz'ın çıkardığı seslerden yola çıkarak, tercüme etmeye çalışan Çakar'ın halleri ve Durmaz'ın tepkisi programa damga vurdu.

İşte Abdülkerim Durmaz'ın o görüntüleri;

İnternethaber.com / Özel Haber