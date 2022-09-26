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Rusya gazı kesti: Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi!

Rusya gazı kesti: Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi!

ALMANYA'da Thüringen eyalet parlamentosundaki genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle üşüyen milletvekillerine battaniye teklif edildi.

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Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, 22 Eylül'de gerçekleştirilen 90. oturumda milletvekillerine genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle battaniye alabileceklerini söyledi.

Pommer, "Burası baya soğuk. Kullanabileceğiniz birkaç battaniye var burada. Belki önceliği kadınlara bırakırsanız daha iyi olur. Bir dahaki sefere, burada 8-9 saat oturulduğunda herkesin bu ısıya dayanabilmesi için kesinlikle bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Eyalet parlamentosunun internet sitesine yüklenen görüntülerde, Pommer'in teklifine rağmen hiçbir milletvekilinin battaniye almadığı görülüyor.

Thüringen eyalet yönetimi, enerjiden tasarruf etmek için kamu binalarında ısıyı 19 santigrat dereceye düşürme kararı almıştı.

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