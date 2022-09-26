BIST 3.282
DOLAR 18,43
EURO 17,88
ALTIN 974,63
HABER /  SPOR

Amedspor-Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Amedspor-Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görseller sonrasında, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Abone ol

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya gazı kesti: Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi!
Rusya gazı kesti: Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi!
Stefan Kuntz'dan şok yenilgi sonrası çarpıcı açıklamalar! 'Türkiye'nin gerçeği bu''
Stefan Kuntz'dan şok yenilgi sonrası çarpıcı açıklamalar! 'Türkiye'nin gerçeği bu''
A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Averaj takımı Faroe Adaları'na boyun eğdik
A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Averaj takımı Faroe Adaları'na boyun eğdik
ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur
ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Hastane personeli ile bir araya geldi
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Hastane personeli ile bir araya geldi
Fransa’daki dünyanın en büyük gıda pazarında yangın!
Fransa’daki dünyanın en büyük gıda pazarında yangın!
KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı
KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı
Drift festivalinde skandal görüntüler! Belediye Başkanından şok açıklama: 'Tezgah kurdular'
Drift festivalinde skandal görüntüler! Belediye Başkanından şok açıklama: 'Tezgah kurdular'
Savunmada yeni sayfa! Yerli ve milli imkanlarla yapıldı: Teslimatlar başladı!
Savunmada yeni sayfa! Yerli ve milli imkanlarla yapıldı: Teslimatlar başladı!
Vücudunuzdaki benler ölüm tarihiniz ile ilgili size bilgi veriyor!
Vücudunuzdaki benler ölüm tarihiniz ile ilgili size bilgi veriyor!