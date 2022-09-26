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Samsun'da dehşet! Bir kişi tartıştığı karısını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da dehşet! Bir kişi tartıştığı karısını öldürdü

 SAMSUN’un Alaçam ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını öldürdü. Cani koca silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.D. (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında ikametlerinde tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen M.D. ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Havva Dursun’u ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D. ise silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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