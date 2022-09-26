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FETÖ'cü Enes Kanter Yunanistan'ı savundu; tüm göçmenleri sıcak bir şekilde karşıladı

FETÖ'cü Enes Kanter Yunanistan'ı savundu; tüm göçmenleri sıcak bir şekilde karşıladı

Yunanistan'da televizyon programına katılan FETÖ'cü Enes Kanter, bir kez daha Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gerçekleri çarpıttığını iddia eden Gülen'in 'manevi oğlum' dediği Kanter, "Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı" dedi.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Yunanistan'da Alpha TV'ye konuk oldu. Hedefindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma vardı.

Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." sözlerine karşı çıktı.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki Yunanistan hakkında sözlerinin kabul edilemez olduğunu savundu. İnsan haklarına saygı göstermemekle suçladı. "Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor" dedi.

Enes Kanter, açıklamalarında Yunanistan'a destek vererek, "Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı" dedi.

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