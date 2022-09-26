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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik kararlar için toplanıyor! EYT, destek ödemeleri, TOKİ...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik kararlar için toplanıyor! EYT, destek ödemeleri, TOKİ...

Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı 21 günün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda faiz indirim kararı, ekonomide atılacak adımlar, sosyal destekler, terörle mücadele gibi birçok konu ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor.  

Taşeron işçiler, EYT...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.  Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek.

Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.

Destek paket ve ödemeleri

Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.

Yine TOKİ'nin "ilk evim, ilk iş yerim" kampanyası kapsamında yapılacak olan ucuz sosyal konut projesinde son durum bakanların gündeminde olacak.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarının da görüşüleceği Kabine'de, Rusya-Ukrayna krizi ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimin de gündemde olması bekleniyor. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.

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