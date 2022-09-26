Şarkıcı Serdar Ortaç o yazılanları okuyunca aldatıldığını öğrendi, dünyası başına yıkıldı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Star TV ekranlarında Alelade Show'a misafir olarak katıldı. Doğu Demirkol'un sorduğu sorulara tek tek cevap veren Ortaç, öyle bir şey itiraf etti ki sosyal medya çalkalandı. Okuduğu günlükten aldatıldığını öğrenen ünlü şarkıcının dünyası başına yıkıldı. İşte ayrıntılar...

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Ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'un sunduğu ve Star TV'de izleyicisiyle buluşan Alelade Show'a bu hafta rapçi Norm Ender, şarkıcı Simge ve Serdar Ortaç misafir olarak katıldı. Kahkaha tufanının koptuğu programda Doğu Demirkol'un sorduğu aldatılma sorusuna ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yaptığı itiraf damga vurdu. İşte haberle ilgili ayrıntılar...

Can sıkıcı anısını anlattı

Serdar Ortaç şarkılarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla oldukça dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sevenleriyle paylaştığı samimi anları binlerce kişi tarafından izleniyor. Özellikle son dönemde aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Serdar Ortaç'a, katıldığı programın hazır cevap bölümünde "Hiç aldatıldın mı?" sorusu soruldu. Ünlü şarkıcı soruya başından geçen tatsız bir anısını anlatarak cevap verdi.

Dünyası başına yıkıldı

Evlenmeden önce yaşadığı bir ilişkide ummadığı kendisini şoka uğratan can sıkıcı bir olayla karşılaşan Ortaç şunları itiraf etti; "Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?'. Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim."

''Aldatılmaktan daha beter''

Başına gelen bu tatsız olayı aldatılmaktan daha beter olarak yorumlayan Ortaç sözlerine şu şekilde devam etti; "Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et.' yazıyordu. Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim"

Serdar Ortaç kimdir?

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı. 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.