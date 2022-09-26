Erdoğan gençlere açık açık söyledi 'bana da karşı çıkın' Abdulkadir Selvi detayları yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında "Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin" çıkışı dikkat çekti. Abdulkadir Selvi'ye göre Erdoğan, özlenen eski seçim kampanyalarına dönüş için bu vurguyu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor.

Erdoğan, konuşmasında "İradenize yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açık konuşuyorum. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin." ifadelerini kullandı.

Gönül seferberliği

Peki Erdoğan'ın bu çıkışı ne anlama geliyor? AK Parti'yi yakından takip eden gazetecilerden Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki "Erdoğan neden iki kez özgürlük vurgusu yaptı" başlıklı yazısında böyle açıkladı:

"2023 seçimlerinde AK Parti’nin farklı bir seçim kampanyası ile seçmenlerin karşısına çıkacağını yazıyorum. Daha doğrusu eski dönemlerin özlenen seçim kampanyalarının ruhu geri dönüyor demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özgürlük vurgusunu da öyle değerlendiriyorum.

Erdoğan’ın konuşmasında dikkatimi çeken noktalardan biri de aynı konuşmasında Platon’dan ve İbni Haldun’dan söz etmesiydi.

Platon’un en büyük idealinin erdemli şehir, erdemli özgür bir topluma ulaşmak olduğu dikkate alınırsa Erdoğan’ın özgürlük vurgusunun felsefi temellerinin de olduğu söylenebilir.

Herkesi kucaklayıcı bir seçim kampanyası

İbni Haldun’un, “Coğrafya kaderdir” sözünü ise bölgesel krizleri anlamak için anahtar gibi kullanıyoruz. Fakat Erdoğan, milletlerin yükselişi ve çöküşünün sosyolojik temellerini inceleyen İbni Haldun vurgusuyla acaba hangi mesajı vermek istedi...

Erdoğan herkesi kucaklayıcı bir seçim kampanyasına hazırlanıyor. Konuşmasında da, “Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz” dedi. AK Parti’nin gönül seferberliğine sadece gençler için değil, kaybettiği AK Partilileri kazanmak için de ihtiyacı var."