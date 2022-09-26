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Sokakta kadınların gizlice fotoğrafını çekti hepsi telefonundan çıktı! Yargıtay'dan flaş karar

Sokakta kadınların gizlice fotoğrafını çekti hepsi telefonundan çıktı! Yargıtay'dan flaş karar

ANKARA'da sokakta kadınların fotoğrafını çeken kişiye verilen 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

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Ankara’da bir kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli kameraya çekerek taciz eden şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu.

Zanlıya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.

"Kamuya açık alanda izin almadan..."

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz” diyerek mahkemenin hükmünü onadı.

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