Sapık okul müdürüne bak! Müdür Yardımcısı'na: 'Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim...'
ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir okulun müdürünün sapıklıkları pes dedirtti. Okulun kadın müdür yardımcısı F.R.'yi odasında ve koridorlarla sürekli taciz eden okul müdürü A.Y'nin sapıklıkta sınır tanımayan sözleri kayıtlara girdi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı. Okulun kadın müdür yardımcısı F.R.'yi odasında ve koridorlarla sürekli taciz eden okul müdürü A.Y'nin sapıklıkta sınır tanımayan sözleri isyan ettirdi. Attığı sapıkça mesajlar sorulan Müdür A.Y.'nin savcılık ifadesinde sapıklığını öyle bir savundu ki duyanın ağzı açık kaldı. Müdür hakkında dava açıldı.
Okul müdürü A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
'Öpersen çıkmana izin veririm'
İlkokul Müdür Yardımcısı F.R. ifadesinde okul müdürünün 'bir bakar mısın bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını söyledi.
Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden F.R., şunları anlattı: "Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu.
Bir daha yapmaması için uyardım."