Sapık okul müdürüne bak! Müdür Yardımcısı'na: 'Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim...'

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı. Okulun kadın müdür yardımcısı F.R.'yi odasında ve koridorlarla sürekli taciz eden okul müdürü A.Y'nin sapıklıkta sınır tanımayan sözleri isyan ettirdi. Attığı sapıkça mesajlar sorulan Müdür A.Y.'nin savcılık ifadesinde sapıklığını öyle bir savundu ki duyanın ağzı açık kaldı. Müdür hakkında dava açıldı.