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İSKİ çalışmasında yol çöktü! Hafriyat kamyonu çukura düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İSKİ çalışmasında yol çöktü! Hafriyat kamyonu çukura düştü

İSTANBUL Üsküdar’da İSKİ tarafından yapılan çalışmada yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü.

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Sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ çalışanları çıkarılan yükü hafriyat kamyonetine yükledi. Yüklenilen hafriyatın ağır gelmesi sonucu yolda çökme meydana geldi. Çalışma alanında oluşan çukura ise hafriyat yüklü kamyonet kayarak düştü.

İhbar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vinç yardımıyla çukura düşen hafriyat kamyonu bulunduğu yerden çıkarıldı.  Olayda yaralan ve ölen olmazken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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