İbrahim Tatlıses boşandığını açıkladı! Bu mesaj kime? Yeniden evlilik sözleri olay oldu

Geçtiğimiz ay ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü. Kaza sonrası oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok konuşulmuştu.Tatlıses bu kez de twitter'dan yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Paylaşımında 'Hanımla boşandık' diyen usta sanatçının yeniden evlilik ile ilgili sözleri ise sosyal medyada olay oldu.

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Geçtiğimiz ay İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'a konser vermek için gittiği sırada trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Kaza haberini alan davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı ise önce olay yerine koşmuş, araçta sıkışan babasının kurtarılma çalışmaları yakından takip etmişti. Hastanede de babasını ziyaret eden Tatlı'nın açıklamaları ve İbrahim Tatlıses'in verdiği karşılık magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu. Ünlü türkücü bu kez de 'yeniden evlilik' paylaşımı ile gündeme geldi.

"Şimdi yanından çıktım ve..."

Babasının kaza haberini aldıktan sonra olay yerine koşan İbrahim Tatlıses'in küs oğlu Ahmet Tatlı hastaneye kaldırılan babasını hastanede de yalnız bırakmamıştı. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatlı, "Olay yerine gittik. Durum çok kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler seferber oldu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım ve doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Buna da şükür. Allah'ın takdiri diyelim, buna da şükür, Allah korusun kendilerini" demişti.

"Geldi, numarasını yaptı gitti"

Feci kazada ölümden dönen ve aracında sıkıştığı yerden kurtularak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i olay yerinde yalnız bırakmayan davalık oğlu Ahmet Tatlı hastanede de babasını yalnız bırakmamıştı. İkilinin kaza sonrası 'barıştılar' iddialarına cevap veren İbrahim Tatlıses, "Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi? diyerek tepki göstermiş, Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Tatlı'dan olay cevap: "Ayarsız terazide yürek tartılmaz"

İbrahim Tatlıses'in sözlerini duyan oğlu Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Tatlı yaptığı açıklamada; "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. "Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz…" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses boşandı, bu mesaj kime?

İkilinin bu polemikleri ve açıklamaları oldukça çok konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası yaptığı açıklamaların yanısıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı twitter'dan açıklama yapan Tatlıses 'Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum' ifadeleri sosyal medyadaki kullanıcıların akıllarını karıştırdı. En son kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan Tatlıses'in 'Hanımla boşandık' mesajını kimin için yazdığı merak konusu oldu.