Pınar Altuğ'dan detoks kampında olay hareket! "Bu kadın nasıl 48 yaşında, her babayiğidin harcı degil"

Miss Turkey 2022'de jüri koltuğuna oturan tescilli güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 48 yaşında olmasına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Altuğ, detoks kampındaki amuda kalkıp verdiği pozla kendine hayran bıraktı.

Abone ol

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan Pınar Altuğ, şimdiler de sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Detoks kampında amuda kalktı, sosyal medya yıkıldı

Son olarak Miss Turkey 2022'de jüri üyeliği yapan güzel oyuncu, geceye siyah derin dekolteli elbisesi ile katılmış ve fit vücudu, duru güzelliği ile adeta büyülemişti. Spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Altuğ'un katıldığı detoks kampında amuda kalktığı görüntüler ise sosyal medyayı salldı.

"Her babayiğidin harcı degil bu"

Fit halini spora borçlu olan güzel oyuncu paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. 48 yaşındaki Pınar Altuğ arkadaşlarıyla detoks kampına gitti. Detoks kampında amuda kalktığı görüntüleri paylaşan Altuğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden yorumlar yağdı. Görenlerin hayran kaldığı pozun altında takipçileri "Her babayiğidin harcı degil bu", "Bu kadın nasıl 48 yaşında", "Vallahi helal olsun", "Nazar değmesin süpersiniz süper", "Yaşına rağmen iyi hareketler yapıyorsun" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Pınar Altuğ'un amuda kalktığı görüntüler;

Miss Turkey 2022 gecesine damga vurmuştu

Son olarak Miss Turkey 2022 gecesinde jüri koltuğuna oturan tescilli güzellerden Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile damga vurmuştu. Özenle hazırlandığı gecede Pınar Altuğ, yıllara meydan okuduğunu fit formuyla göstermişti.

İşte Pınar Altuğ'un Miss Turkey 2022 damga vuran kıyafeti;

Pınar Altuğ kimdir,nereli ve kaç yaşında?



Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Pınar Altuğ adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. 48 yaşında olmasına rağmen fit vucüdu ile tüm dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlarla duru güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Peki Pınar Altuğ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Pınar Altuğ ile ilgili derlediğimiz bilgiler

2 Eylül 1974 tarihin İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Altuğ, Lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra 21 yaşında katıldığı ”Miss Turkey” adlı yarışmada 1994 yılında birinci olmuştur. Adını duyurarak Türkiye güzeli seçilen Altuğ öğrenimi yarıda bırakarak sunuculuk yapmaya başlamıştır. 1995 yılında magazin programları sunan ünlü isim asıl çıkışını 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle yapmıştır. 2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile düyanevine girmiştir. Altuğ'un bu evlilikten 'Su' adında bir çocuğu vardır.