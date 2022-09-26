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Bir gün nöbeti bıraktı pahalıya patladı radyo sabaha kadar türkü çalarken

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bir gün nöbeti bıraktı pahalıya patladı radyo sabaha kadar türkü çalarken

Konya’nın Seydişehir ilçesinde arıcılık yapan bir kişi, her gün nöbet tuttuğu kovanlarının başında bir gün nöbet tutmayınca kovanları ayı tarafından paramparça edildi. Hasan Kocademir, "Vakit geçirmek için dinlediğim radyom var. Radyo sabaha kadar türkü çalarken, o da balı çalıp yiyor" dedi.

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Olay, Seydişehir ile Antalya'nın Akseki ilçeleri arasında yer alan Giden gelmez Dağları'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır Manavgat’tan gelerek bölgede arıcılık yapan Hasan Kocademir ayıların saldırısına karşı sürekli kovanların başında nöbet tuttu.

Memleketi Manavgat’a bir günlüğüne giden Hasan Kocademir’in gittiği gün onlarca arı kovanı ayılar tarafından parçalandı. Seydişehir Süleymaniye Yolundan sabah saatlerinde geçenlerin arı kovanlarının parçalandığını görünce kovanların başında kimsenin olmaması üzerine Madenli köyü sakinlerine haber verdi. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

"Radyo sabaha kadar türkü çalarken, o da balı çalıp yiyor"

Arı Kovanlarının parçalandığını öğrenen Manavgat Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Kocademir, “14 yıldır bölgede arıcılık yapıyorum bu sürede ayıyla uğraşıyorum. Bir iş için memlekete gittim o gece gelerek kovanların bir kısmını parçalamışlar. Zararımız büyük tam bal sağım zamanı ve kovanlar içinde bal vardı. Şimdiye kadar geceleri nöbet tutuyorduk, sesten veya ışıktan hiçbir şekilde korkmuyorlar. Vakit geçirmek için dinlediğim radyom var. Radyo sabaha kadar türkü çalarken, o da balı çalıp yiyor" dedi.

Madenli köyü sakinleri ise köye inen ayıların sadece bal üretimi yapan vatandaşların ekonomisine zarar vermediğini söyleyerek, “Bahçelere, meyve ağaçlarına, hayvanlarımıza da zarar veriyor. Ayılar artık evcilleşmeye başladı. Köy sokaklarında bizimle beraber dolaşmaya başladı desek yeridir. Zaman zaman pencerelerimize de vuruyor. Bazen yavrularıyla beraber de geldiği oluyor. Arıcılar da gece gündüz beklemek zorunda kalıyor. Ayıyı öldürmek gibi bir teşebbüsleri yok, çünkü büyük cezası var. Tabii köpekle nöbet tutmak da gayet caydırıcı oluyor" diye konuştu.

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