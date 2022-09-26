Elektrikli otomobiller ne kadara doluyor? Dizel benzinli LPG karşılaştırması dikkat çekti

Elektrikli otomobiller her geçen gün piyasada pazar payını artırıyor. Geleceğin tek seçeneği olması beklenen bu arabaların yakıt tüketimlerini araştırdık. Peki elektrikli otomobiller an itibarıyla ne kadar yakıyor? İşte cevabı.

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Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi.

TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkmasıyla birlikte satışlar katlanacak. Pazar payı giderek yükselecek ve önümüzdeki yıllarda piyasanın hakimi elektrikli arabalar olacak.

Elektrikli otomobillerin çevreci olması kadar mevcut akaryakıt fiyatlarına göre daha ucuz olması tercihte cazip kılıyor.

Peki elektrikli otomobiller ne kadar yakıyor? Fark ne kadar oluyor? LPG'den ne kadar daha ucuz? Merak edilen konuyu sizler için araştırdık. İşte yanıtı.

Aylık 1500 kilometrede 270 kWh

Bir elektrikli otomobil 100 kilometrede 16-22 kWh tüketiyor. Ortalamasını 18 kWh olarak alındığında günlük 50 kilometre kateden bir sürücü aylık 1500 kilometre kullanacak. Bunun elektrik tüketimindeki karşılığı ise 270 kWh tüketim demek.

Evden şarj edilirse ayda 702 lira

Evde tüketilen 1 kWh 2.6 lira olduğu göz önününe alındığında 1500 kilometrenin karşılığı olan 270 kWh'nin maliyeti 702 lira oluyor

İş yerinden şarj edilirse ayda 1215 lira

İş yerinde 1 kWh'nin karşılığı ise 4.07 lira. 1500 kilometrenin karşılığı olan 270 kWh'nin maliyeti ise 1215 lira oluyor.

Hızlı şarj istasyonları pahalı

hızlı şarj istasyonunda ise fiyatlar cep yakıyor. 1 kWH'nin bedeli 8 lira ile 9.8 arasında değişiyor. Ortalamasını 8,5 liradan alındığında 1500 kilometrenin karşılığı olan 270 kWh 2295 lira olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin hızlı şarj firması Zess'te DC soket tarifesi 1 kWh 9.8 lira. Hal böyle olunca aylık maliyet çok daha yüksek oluyor.

Benzinlide ayda 2462 lira

Peki akaryakıt fiyatları nasıl? Benzinlide şehir içi 100 kilometrede ortalama 8,5 litre tüketim baz alınırsa sürücü 1500 kilometrede 127.5 litre tüketecek. Mevcut benzinin litre fiyatı 19.31 liradan aylık 2462 lira maliyet çıkıyor.

Dizelde ayda 2076 lira

Dizelde şehir içi ortalama 100 kilometrede ortalama 6 litre tüketim baz alınırsa sürücü 1500 kilometrede 90 litre tüketecek. Mevcut dizelin litre fiyatı 23.07 liradan aylık 2076 lira maliyet hesaplanıyor.

LPG'de ayda 1642 lira

Akaryakıtta en avantajlısı LPG oldu. LPG şehir içi ortalama yüzde 10 daha fazla yakıt tüketse de litre fiyatıyla benzin ve dizelde daha avantajlı. 100 kilometrede ortalama 10 litre tüketim baz alınırsa sürücü 1500 kilometrede 150 litre tüketecek. LPG'nin an itibarıyla litre fiyatı 10.95 liradan aylık 1642 lira olarak maliyet karşımıza çıkıyor.