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Hemen gardınızı alın! İşte doğuştan yalancı 3 burç

Hemen gardınızı alın! İşte doğuştan yalancı 3 burç

Dürüst insanların yanı sıra dünyada yalan söyleyen insanlar da oldukça fazladır. Yalan söylemeyi hayatın bir parçası yapan ve alışkanlık haline getiren insanlar mutlaka etrafımızda vardır. Peki 12 burç içinde yalan söylemeye en meyilli ilk 3 burç hangisi biliyor musunuz?

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Evet biliyoruz çevrenizde size yalan söylemeyen dürüst insanlar çoğunlukta, fakat yalandan beslenen ve bu durumu alışkanlık haline getirmiş birçok insan da var. Peki durumu kurtarmak için daha çok yalan söylemeye meyilli olan burçlar hangisi dersiniz? İşte yalan söylemeyi seven 3 burç...

İKİZLER: Boş vaatleri vermekten çok hoşlanan İkizler burcu hafiften yalancı. İnsanlar onların sözlerini çok ciddiye almamalı. Akıllarına geldikleri gibi konuşurlar.

KOVA: Duygusal Kovaların bir dediği diğerini tutmaz. Bu da onları otomatik olarak yalancı yapar. Duyguları söz konusu olduğunda denge ve tutarlılık kalmaz.

BALIK: Histerik ve sözlerine güvenmemeniz gereken Balıklarla yaşamak zordur. Dünyayı kendi etraflarında döndürürler. İşin aslı ise asla onların yorumladığı gibi değildir.

En büyük yalancılar mı?

İkizler burcundakiler, görüp görebileceğiniz en büyük yalancılardır. Gerçeği göz açıp kapayıncaya kadar kendi çıkarları doğrultusunda değiştirebilirler. Kendilerini sosyal ortamlarda popüler olmak amacıyla her kişiye ve duruma ayak uydurmak zorunda hissederler. Kötü bir imaja sahip olmadıkları gibi çevrelerindeki kişiler onların birer yalancı olduğunun da farkında olmazlar. İşte bu da onları çok daha iyi bir yalancı yapar…

Kova burcu yalan söylemekte o kadar iyi ki.. 

Konu kova burçları olduğunda en manipülatif ve aldatıcı burçlar rakipsiz birinciliğe sahiptir. Ancak yalan söylemekte o kadar iyidirler ki gerçekle kurguyu ayırt etmek bir süre sonra oldukça zorlaşabilir. Yalanlarını katmanlı bir şekilde ve detaylandırarak anlattıklarından dolayı insanları da daha kolay inandırabilirler. Her an her konuda yalan söyleyebilecek kova burçlarına karşı sürekli tetikte olmanız gerekmektedir.

Yalan konusunda doğuştan yetenekli

En iyi yalancılar arasında balık burçları doğuştan yeteneklidir. Bu burçtaki kişilerin iyi yalan söyleyebilmesi, kendilerinin de söyledikleri yalana inanmalarından kaynaklanmaktadır. İstediklerini elde etmek adına her türlü koşulda her tipte yalanı söyleyebilecek balık burçları, aynı zamanda güçlü sezgilere de sahiptir. Bu sayede karşılarındaki insanı hızlı ve iyi şekilde analiz edip onlara duymak istedikleri şeyleri söyleyerek kolayca manipüle ederler.

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