Altılı Masa 'Papa seçer gibi' cumhurbaşkanı adayı seçecek! CHP'li Engin Altay'dan olay benzetme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Millet İttifakı'nın seçimlerde en az yüzde 70 oy alacağını iddia etti. Halk TV'de İpek Özbey'in Sansürsüz programına katılan Altay'ın Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantıyı da "Papa Seçimine" benzetmesi dikkat çekti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Halk TV'de İpek Özbey'in Sansürsüz programına katılan Altay'ın Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantıyı da "Papa Seçimine" benzetmesi dikkat çekti. Altay, Millet İttifakı'nın seçimlerde en az yüzde 70 oy alacağını iddia etti.

Bir odaya kapanır ve tek adayla çıkarlar ya...

"Altı genel başkan, hani papa seçimi gibi bir odaya girerler ve bir adayla çıkarlar ya.." diyen Engin Altay, "O gün vallahi yüzde 70'i de mütevazi söyledim." dedi. Engin Altay, Cumhur İttifakı'nın da maksimum yüzde 30 oy alacağını iddia etti.

HDP altılı masanın ortağı itirafı mı?

Engin Altay'ın hesaplaması doğru ise HDP'nin anketlerde ortalama yüzde 10 çıkan oyu ne olacak? Siyaset kulislerinde "Engin Altay yüzde 70'e-yüzde 30 derken HDP'nin de Altılı Masa'nın ortağı olduğunu itiraf ettiğinin farkında mı" sorusu sorulmaya başlandı.

Altımlı Masa'nın adayı Bay Kemal gibi...

Altılı Masa ikinci tur görüşmelerine 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde başlıyor. İkinci tur başlamadan önce Kemal Kılıçdaroğlu "Gerçekten benimle misiniz" diye sormuş en güçlü rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu "seninleyiz" deyince adaylığını garantilemişti. Meral Akşener'in "Sülaleme Kemal Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim" çıkışı da altılı masanın adayını neredeyse kesinleştirmişti.