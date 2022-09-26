Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı!

Çukur dizisindeki Aliço rolüyle birçok kişinin beğenisini kazanan usta oyuncu Rıza Kocaoğlu, bir süredir Selin Işık'la birliktelik yaşıyordu ancak birliktelik. Ancak bu birliktelik beklenmedik bir şekilde sonlandı. Ayrılığın sebebi ortaya çıktı.

Abone ol

Televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran Çukur dizisinde rol alan ve birçok kişinin sempatisini kazanan oyuncu Rıza Kocaoğlu, kendisiyle aynı mesleği yapan oyuncu Selin Işık ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Rıza Kocaoğlu, evlilik ile ilgili gelen sorulara “Olacak inşallah” şeklinde cevap vermişti.

Ancak ikilinin kısa süre önce ilişkilerini sonlandırdıkları ortaya çıktı. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarak birlikte olan fotoğraflarını sildiler.

Birlikte görüntülendiler

İlişkinin bitmesine Rıza Kocaoğlu’nun 2017’de ayrıldığı Eylül Su Sapan’ın neden olduğu iddiaları ortaya atıldı. Rıza Kocaoğlu yeni başlayacak bir dizide eski sevgilisiyle rol arkadaşı oldu.

Kıskançlık sebep oldu

Selin Işık ise kıskançlık nedeniyle Kocaoğlu’nun projede yer almasına sıcak bakmadı. Fikir ayrılığına düşen çift ayrılık kararı aldı.



Rıza Kocaoğlu ise gecelerde Eylül Su Sapan ile görüntülenmeye başladı.

Rıza Kocaoğlu, daha önce muhabirlerin; “Rıza Bey, geçtiğimiz Kurban Bayramında 'Selin Işık'ı annemle tanıştıracağım' demiştiniz. Tanıştı mı?” sorusuna "Annemle tanıştırdım Selin'i. O da çok sevdi" yanıtını verdi. Kocaoğlu, “O zaman evlilik yakın mı?” sorusuna ise, “Olacak inşallah” şeklinde konuşmuştu.

Rıza Kocaoğlu Kimdir?

Rıza Kocaoğlu 19 Mart 1979'da İzmir'de dünyaya geldi. Kocaoğlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kocaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen Kaybedenler Kulübü'nde rol aldı; ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde rol aldı.

2012'de yayınlanan Karadayı dizisinde Yasin Komiser'i canlandırdı. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan Başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir.

Tiyatro oyunları

Vur/Yağmala/Yeniden

Kürklü Merkür

Hakimiyeti Milliye Aş Evi

Gelin ile Kaynana

Bizans Düştü

Filmleri ve diziler