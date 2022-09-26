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Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü/kontörlü hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 5 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeleri tarafından ankesörlü/kontörlü hattan ardışık arama yöntemi ile aranan şahıslara yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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