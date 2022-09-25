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Drift festivalinde skandal görüntüler! Belediye Başkanından şok açıklama: 'Tezgah kurdular'

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te müstehcen dans gösterileri tepkilere neden oldu. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, dans gösterilerinin organizasyon dahilinde olmadığına vurgu yaparak, “Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız” açıklamasını yaptı.

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Demre’de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

Belediye Başkanı Kocakaya: "Tezgah"
Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocakaya, “Bugün düzenlemiş olduğumuz drift festivalinde, nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir. Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken vs kişiler ile anlaşması yoktur. Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız. Andolsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım” ifadelerini kullandı. Kocakaya, söz konusu kadının nasıl getirileceğine ilişkin güvenlik kameralarını incelediklerini ve yarın yazılı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

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