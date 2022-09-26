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'Ayasofya' yarası var! Türk askerine "işgalci" diyen başpiskopos: Derhal çekilmeliler

'Ayasofya' yarası var! Türk askerine "işgalci" diyen başpiskopos: Derhal çekilmeliler

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, Türk askerinin KKTC'deki varlığına ilişkin tepki çeken açıklamalar yaptı. Başpiskopos, "işgalci" demeye çalıştığı Türk askerinin Ada'dan derhal çekilmesi gerektiğini savundu.

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Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) askeri varlığı, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros'u (Ioannis Lambriniadis) rahatsız etti. Elpidophoros, yaptığı açıklamada, Türk askerinin Kıbrıs'tan "derhal" çekilmesini istedi.

New York'ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu'nun programında konuşan Elpidophoros, şu sözleri sarf etti:

"Kıbrıs'ımızın kurtuluş ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız."

Türk askerine 'işgalci' demek istedi!

Kathimeri'nin haberine göre, barış için Ada'ya giden Türk askerinin varlığını "işgal" şeklinde tanımlamaya çalışan Elpidophoros, "Türk birlikleri, Kıbrıs'tan derhal geri çekilmeli" diye konuştu.

"Ayasofya" açıklaması

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik 'saldırgan' tutumundan kaygı duyuyoruz" ifadesini kullanmıştı. Elpidophoros, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

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