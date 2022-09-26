Yalı Çapkını dizisini haman sahnesi bile kurtaramadı ilk bölümden çakıldı

Yeni sezonun başlaması ile birlikte ard arda diziler ekran yarışına başladı. Yeni sezona başlayan dizilerin yanı sıra ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan diziler de reyting savaşını iyice kızıştırdı. Özellikle Star TV'nin son bombası Yalı Çapkını büyük bir merak bekleniyordu. İlk bölümü cuma günü yayınlanan dizi maalesef sınıfta kaldı.

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Yeni sezon başladı, birçok dizi peşpeşe ekran macerasına başladı. Merakla beklenen dizilerden biri de Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi olmuştu. Fragmanları günler öncesinden dönmeye başlayan dizi cuma akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de genç kızların hayran olduğu Mert Ramazan Demir oldu. Dizide uslanmaz çapkın Ferit rolüne hayat veren genç oyuncu en çok merak edilen isimlerden biriydi.

Rakiplerinin gerisinde kaldı

Cuma akşamları ekrana gelecek ve Kanal D'nin Arka Sokaklar'ına rakip olacak dizide diğer dikkat çeken isimlerden biri de usta oyuncu Çetin Tekindor oldu. Gaziantep'in ileri gelen isimlerinden Halis Ağa karakteri ile seyircinin karşısına çıkan Tekindor oyunculuğu ile yine tam not aldı. Duru güzelliği ekranlardan taşan Seyran karakterine ise Afra Saraçoğlu hayat veriyor. Dizide en çok ters köşe yapan isim ise Emre Altuğ oldu. Ferit'in babası Orhan Korhan karakterine hayat veren sanatçı bu rolü ilde tam not aldı.

Reklamsız yayınlanan ilk bölüm maalesef bekleneni karşılayamadı. Seyirci özellikle başrol oyuncuları için diziye şans verdi ama reyting listesinde dizi kendine ilk bölümü ile 9. sıradan yer buldu. Fox TV'nin aynı gün yayınlanan İyilik dizisi reytingleri silip süpürdü ve ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise Masterchef yerini aldı. Fakat Star'ın büyük umutlarla yayına verdiği dizisi Yalı Çapkını'nı hamam sahnesi bile kurtaramadı. Dizi listede 9. sırada yer aldı.

Peki dizinin 1. bölümünde neler oldu?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.