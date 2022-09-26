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6 gündür haber yoktu! Kayıp adam feci hale bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
6 gündür haber yoktu! Kayıp adam feci hale bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan Ramazan Gün'ün 6 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

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 İlçedeki Deliahmetler Mevki olarak bilinen noktada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alamayan Ramazan Gün'ün ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

6 günlük arama çalışmalarının sonucunda Ramazan Gün ormanlık alanda hareketsiz bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gün’ün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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