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Dolar tarihi rekor kırdı! Gram altında büyük çöküş! İşte 26 Eylül 2022 piyasalarda son durum

Dolar tarihi rekor kırdı! Gram altında büyük çöküş! İşte 26 Eylül 2022 piyasalarda son durum

Piyasalar alev alev yanıyor. Dolar yeni haftaya tarihi rekor kırarak başlarken, gram altın çöktü ve 971 liraya geriledi. Sterlin'deki büyük çöküş de sürüyor... İşte 26 Eylül 2022 Pazartesi günü piyasalarda son durum...

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Piyasaların ateşi çok yüksek. Dolar haftaya yeni tarihi zirve seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18,41 lirayı gören dolar, yeni haftanın ilk gününe tarihi rekor kırarak başladı. Gram altını ise dolarda yükseliş bile kurtaramadı.

Dolar yeni haftaya 18,44 lirayı aşıp tarihi rekorunu kırarak başladı. Euro ise Fed etkisiyle güne 17,77 liradan düşüşle başladı. Euro geride kalan haftayı 17,85 liradan kapatmıştı.

Gram altın ise dolardaki yükselişe rağmen ons altındaki büyük gerileme sonrası resmen çöktü. Gram altın yeni haftaya 971 liradan başladı.

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