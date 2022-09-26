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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kader günü CHP'den ihraç edilecek mi?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kader günü CHP'den ihraç edilecek mi?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç ediliyor! CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bugün yeniden toplandı. Özcan'ın CHP'den ihracına yönelik talep bir kez daha görüşülüyor.

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelendi.

Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor. 

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