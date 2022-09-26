Erdem Baş kira zammı hikayesini anlattı, duyanlar kulaklarına inanamadı! "Bize de nasip olur mu be?"

Ayrılsak da Beraberiz, Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Seksenler ve En Son Babalar Duyar dizilerinde rol almış, Dombili Baykuş Hasan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdem Baş, Green Card çekilişini kazandıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'ye yerleşmişti. Yaptığı paylaşımlarla dikkatlerini üzerine çeken Baş, anlattığı kira zammı hikayesi ile gündeme geldi.

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Türkiye'de birçok projede yer aldıktan sonra canlandırdığı karakterlerle ve performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdem Baş, Green Card çekilişini kazandıktan sonra ABD’ye yerleşmişti. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Baş, bu kez Kanada'da çektiği videoda kira-zammı hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ünlü oyuncu çektiği videoda Amerika ile Kanadalıları kıyasladı. Kanada'da bir arkadaşı ve ev sahibi arasında geçen kira konusundaki diyaloğu paylaştı.

"Kanadalılar ile fazla dalga geçiyorlar"

Amerika'ya yerleştikten sonra paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Erdem Baş, Kanada'da ev kiralarına yapılan zammın bile kiracıya danışıldığı söyledi. Bir arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlatan Baş, "Kanadalılarla Amerikalılar arasındaki fark nedir diye konuştum. Genel Hollywood filmlerinden Kanadalılarla fazla dalga geçiyorlar. Kanadalıların saf ve iyi niyetli olduğunu söylüyorlar" dedi.

"Zammı bile kiracısına sormuş"

Arkadaşının verdiği örneği anlatan Erdem Baş şu ifadeleri kullandı; "Ev sahibi kontratı yenileyip zam yapacakmış. Önüne iki seçenek sunmuş: 2 bin 400 mü yoksa 2 bin 650 mi olsun diye kiracıya sormuş. Bizim arkadaş 2 bin 400 olsun deyince, ev sahibi doğru seçim demiş. 2 bin 400'e anlaşmışlar. Yani zammı bile kiracısına sormuş".

"Ev sahibi kiracısına çek vermiş"

Bir başka arkadaşının hikayesini de anlatan başarılı oyuncu ev sahibinin kiracısına teşekkür ederek, çek verdiği hikayeyi "Hatta bir başkası daha anlattı. Evden çıkan kiracıya ev sahibi 1000 dolarlık çek kesip, vermiş. 'Evime çok iyi baktın, sana teşekkür ederim' deyip, çeki vermiş. Bu nedenle Kanadalıların iyi niyetli ve saf olduğunu söylüyorlar. İnsancıllar yani, hükümet de tabii bunda etkili." diyerek anlattı. Oyuncunun anlattıklarını hayretler içerisinde izleyen takipçileri, "Bize de nasip olur mu be?", Ev sahipleri izlesin bu videoyu", "Onların hayat felsefi dürüstlük ve samimiyet" "Bizimkiler anca zam yapıyor" gibi yorumlarda bulundular.

Erdem Baş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Amerikaya yerleştikten sonra çektiği videolar ve paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başararak gündeme gelen oyuncu Erdem Baş ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki kira anısı ile gündeme gelen Erdem Baş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erdem Baş hakkında öne çıkan bazı bilgiler...



Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu ve Trabzon'da tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde hayat verdiği Mc Erdem karakteriyle tanındı. 5 sene süren bu dizide rol aldıktan sonra 2002 yılında başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisinde Hasan karakterini canlandırdı.

Bunların yanı sıra Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Organize İşler, Papatyam, Kutsal Damacana: Dracoola, Memlekette Demokrasi Var, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ali Ayşe'yi Seviyor ve Seksenler gibi yapımlarda görev aldı. Çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı.

2022 yılında Amerika'ya yerleştiğini açıkladı.