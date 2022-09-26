BIST 3.247
DOLAR 18,45
EURO 17,84
ALTIN 974,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar! Eski başhekim ve doktorlar dahil 28 gözaltı

Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar! Eski başhekim ve doktorlar dahil 28 gözaltı

ADANA'da emniyet güçleri, "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenledi. Şüphelilerin, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları öğrenildi. Aralarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da olduğu 28 şüpheli şafak vakti gözaltına alındı.

Abone ol

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Medikal firmalarıyla ortak hareket

Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eski başhekim ve bazı doktorlar da gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi T.C.İ. ve eski başhekim yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili ihale ve doğrudan temin evrakları ve 3 kaşe bulundu.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya'da çocukları için 58 kilo verdi son hali şaşırttı! Sanki 10 yaş birden gençleşti
Foto Galeri Konya'da çocukları için 58 kilo verdi son hali şaşırttı! Sanki 10 yaş birden gençleşti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Her şeyin çaresi buymuş! İşte korkunun inanması güç faydaları
Her şeyin çaresi buymuş! İşte korkunun inanması güç faydaları
İlişkinizdeki sorunları en basit yoldan bu şekilde çözün! Kördüğümleri bile çözen taktikler
İlişkinizdeki sorunları en basit yoldan bu şekilde çözün! Kördüğümleri bile çözen taktikler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kader günü CHP'den ihraç edilecek mi?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kader günü CHP'den ihraç edilecek mi?
Erdem Baş kira zammı hikayesini anlattı, duyanlar kulaklarına inanamadı! "Bize de nasip olur mu be?"
Erdem Baş kira zammı hikayesini anlattı, duyanlar kulaklarına inanamadı! "Bize de nasip olur mu be?"
Dolar tarihi rekor kırdı! Gram altında büyük çöküş! İşte 26 Eylül 2022 piyasalarda son durum
Dolar tarihi rekor kırdı! Gram altında büyük çöküş! İşte 26 Eylül 2022 piyasalarda son durum
Yalı Çapkını dizisini haman sahnesi bile kurtaramadı ilk bölümden çakıldı
Yalı Çapkını dizisini haman sahnesi bile kurtaramadı ilk bölümden çakıldı
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüşü yıl sonundan itibaren daha net şekilde hissedeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüşü yıl sonundan itibaren daha net şekilde hissedeceğiz
Rusya'da okula silahlı saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Rusya'da okula silahlı saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
'Ayasofya' yarası var! Türk askerine "işgalci" diyen başpiskopos: Derhal çekilmeliler
'Ayasofya' yarası var! Türk askerine "işgalci" diyen başpiskopos: Derhal çekilmeliler
Son zamanların en çok sorulan sorusu: 'Evliliklerde yaş farklı nasıl olmalı?'
Son zamanların en çok sorulan sorusu: 'Evliliklerde yaş farklı nasıl olmalı?'