Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar! Eski başhekim ve doktorlar dahil 28 gözaltı

ADANA'da emniyet güçleri, "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenledi. Şüphelilerin, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları öğrenildi. Aralarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da olduğu 28 şüpheli şafak vakti gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Medikal firmalarıyla ortak hareket

Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eski başhekim ve bazı doktorlar da gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi T.C.İ. ve eski başhekim yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili ihale ve doğrudan temin evrakları ve 3 kaşe bulundu.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.