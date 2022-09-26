Konya'da çocukları için 58 kilo verdi son hali şaşırttı! Sanki 10 yaş birden gençleşti

"Konuşurken bile yoruluyordum"

Kilolarıyla birlikte sağlık şikayetlerinin de arttığını ifade eden Torun, "Diz, bel, ayak ağrıları çektim. Kortizonlu iğneler yaptırdım ama fayda etmedi. Merdiven çıkamıyorsunuz, Konuşurken bile yoruluyorsunuz. Bu stres yemek yemeyi beraberinde getiriyor. Mide mi genişliyor bilmiyorum ama sürekli yemek yeme ihtiyacı oluyor. Doğal olarak da kilo artıyor." dedi.