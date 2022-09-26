Konya'da çocukları için 58 kilo verdi son hali şaşırttı! Sanki 10 yaş birden gençleşti
KONYA'da 3 çocuk annesi Suna Torun, 58 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu. Diyetlere rağmen zayıflayamayan Torun, çocukları için karar alarak cerrahi operasyon geçirdi. 'Yeniden doğmuş gibiyim' diyen kadın şimdilerde 43 olan yaşından daha genç gösteriyor.
Bir hastanede sekreter olarak çalışan Torun, doğumlardan sonra aldığı kiloları bir türlü veremeyince hareketlerinin yavaşlaması ve çabuk yorulması nedeniyle çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramaz oldu.
Çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmek için tüp mide ameliyatı olmak için genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'e başvuran Torun, 2 yıl önce 116 kilo iken cerrahi yöntemle verdiği 58 kiloyla sağlığına kavuştu.
Suna Torun, AA muhabirine, yaptığı diyetlerle kilo veremediğini dile getirdi.
"Konuşurken bile yoruluyordum"
Kilolarıyla birlikte sağlık şikayetlerinin de arttığını ifade eden Torun, "Diz, bel, ayak ağrıları çektim. Kortizonlu iğneler yaptırdım ama fayda etmedi. Merdiven çıkamıyorsunuz, Konuşurken bile yoruluyorsunuz. Bu stres yemek yemeyi beraberinde getiriyor. Mide mi genişliyor bilmiyorum ama sürekli yemek yeme ihtiyacı oluyor. Doğal olarak da kilo artıyor." dedi.