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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı düşüyor! İSKİ'nin son verilerine bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı düşüyor! İSKİ'nin son verilerine bakın

İSTANBUL'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,85 olarak ölçüldü. Kentte günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 241 bin metreküp oldu.

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İSKİ verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına düşerek 49,85 seviyelerine indi.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 32,28, Büyükçekmece'de yüzde 56,58, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 51,67, Istrancalar'da yüzde 29,02, Kazandere'de yüzde 43,52, Ömerli'de yüzde 51,81, Pabuçdere'de yüzde 29,14, Sazlıdere'de yüzde 48,75, Terkos'ta ise yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

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