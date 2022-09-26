Simge Sağın'ın mini etekli ve transparan paylaşımına flaş yorum: "Gülşen'den sonra seni de ev hapsi bekliyooo"

Simge Sağın iddialı ve cesur sahne komstümleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulan ünlü şarkıcısı Simge, sosyal medya hesabında yaptığı mini etekli ve transparan paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. 41 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken altında yapılan "Gülşenden sonra seni de ev hapsi bekliyooo" yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

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41 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın, tercih ettiği sahne kostümleri ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak mini etekli ve transparan paylaşımı ile takipçilerini büyüleyen güzel şarkıcının paylaşımının altında "Gülşenden sonra seni de ev hapsi bekliyooo" yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Mini etekli ve transparan kostümüyle adeta büyüledi

Miş Miş, Öpücem, Aşkın Olayım gibi şarkılarla başarı elde eden Simge Sağın, sahne kostümleri ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay yeni şarkısı 'Ne güzel' klibindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen güzel şarkıcı mini etekli ve transparan kostümüyle adeta büyüledi.

"Gülşenden sonra seni de ev hapsi bekliyooo"

Ünlü şarkıcı Gülşen'in cesur sahne kostümleri, iddialı paylaşımları ve konserlerde yaptığı dans gösterileri magazin gündemine damga vururken; 'İmam Hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle tutuklanıp, 3 gün cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine çarptırılması günlerce konuşulmuştu. Gülşen'in cezaevine girmesinin ardından yaptığı paylaşımların altına "Türkiye'nin yeni Güleşen'i" gibi yorumlar alan Simge Sağın'ın mini etekli ve transparan paylaşımına ise "Gülşenden sonra seni de ev hapsi bekliyooo" yorumu dikkatlerden kaçmadı.

İşte o yorum;

Öpüştüğü sahneler sosyal medyada olay olmuştu

Geçtiğimiz ay yeni şarkısı Ne Güzel'in klibi için kamera karşısına geçen güzel şarkıcı Simge Sağın, partneri Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem olmuştu.

Klipteki erkek arkadaşı rolünü oynacak Oliver Jacobs’ı ajans kataloğundaki 100 manken arasından kendi seçmesi de çok konuşulmuştu. Klipte genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge'nin 'Ne Güzel' şarkısı kısa sürede YouTube’da trendler listesine girmeyi başarmıştı.

Simge Sağın kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı.

Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi.

2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu.

2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.