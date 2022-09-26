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Yağı fazla kaçan yemeğiniz ziyan olmasın! İşte bilmeniz gereken pratik yol

Yağı fazla kaçan yemeğiniz ziyan olmasın! İşte bilmeniz gereken pratik yol

Yemek yaparken bazen istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Mutfakta en çok yaşadığımız olaylardan biri de yemeğin yağının fazla kaçmasıdır. Tadımızı kaçıran bu durum sizi yıldırmasın, birkaç pratik yolla yağı fazla kaçan yemeğinizi hemen lezzetli haline getirebilirsiniz.

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Mutfakta özellikle yemek yaparken her türlü aksilik başımıza gelebilir. Bazen yemeğin dibi tutar, bazen kaynattığımız süt kesilebilir, çorbamız taşabilir. Yemeğimiz çok tuzlu olabilir. Peki yemeğimizin yağı fazla kaçarsa ne yapabilirizi! Durun yemeği ziyan etmeyin birkaç pratik yolla fazla kaçan yağı böyle alabilirsiniz...

Yağı fazla kaçan yemeğinize buzla çözüm

Hazırladığınız yemeğin yağını fazla kaçırdıysanız buza başvurabilirsiniz. Buz, yemekteki fazla yağı çekmeye yardımcı oluyor. Bunun için buzu yemeğin içine atın ve fazla yağın toplanmasını bekleyin. Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken tek nokta, buz erimeden önce tencereden çıkarmak. 

Bir diğer çözümse fazla yağı içine hapseden çiğ patates. Çorba ya da sulu yemek yaparken yemeğin yağını fazla kaçırırsanız, içine bir adet çiğ patates atarak fazla yağdan arındırabilirsiniz.

Peki tuzu fazla kaçan yemeğe ne yapılır?

Yemeğin tuzu fazla mı kaçtı korkmayın! Orta boy bir patatesi soyup bir kaç parçaya ayırıp yemeğin içine atın. Patatesler pişerken, tuz da gitmiş olur. Sonra patatesleri tencereden çıkarın.

Süt yada yoğurt ekleyin

Eğer tuzu fazla kaçan yemek bir çorbaysa hiç korkmayın. Çorbanın türüne göre bir miktar süt yada yoğurt ekleyin. Ama uyaralım. Hem süt hem de yoğurt sıcak tencereye girince kesilebilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın! O yüzden bir miktar çorbayı bir kaseye alıp süt ve yoğurdu orada ılıştırıp bu karışımı çorba tenceresine dökün. 

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