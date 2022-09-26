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Anne ve baba evde tartışırken herkesi kahreden olay yaşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Anne ve baba evde tartışırken herkesi kahreden olay yaşandı

Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması görenleri ağlattı.

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Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti.

İddiaya göre, yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, eski eşiyle tartışmaya başladı.

Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.

Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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