Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için Cumhur İttifakı dedim." ifadesini kullandı.

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AK Parti'ye katılacağı yönünde söylentiler çıkan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den yine dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bir kez daha Cumhur İttifakı'na destek çıkan Çelebi, altılı masaya HDP üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı, milli konularda daha net ve tutarlıyken, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.

"6+1 masa çıkmaz sokaktır"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü belirten Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.

"Cumhur ittifakı daha net ve tutarlı"

Mehmet Ali Çelebi, şunları kaydetti:

"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Çelebi merak konusu oldu. Peki İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar.

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1’incilikle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu.

Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Mehmet Ali Çelebi, Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Mehmet Ali Çelebi cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme alan Mehmet Ali Çelebi, CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

Cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.