Kusuzsuz bacaklara sahip olmak istiyorsanız bunları deneyin! Bu taktikler, bacakları anında inceltiyor

Fiziğinizi daha düzgün bir hale sokmak ve bacaklarınızı inceltmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken çok basit kurallar var. Spor salonuna gitmeden, kolaylıkla ulaşacağınız bu görünüm için yapmanız gerekenler çok kolay... Bacak ve basen bölgenizi inceltmek istiyorsanız sizler için derlediğimiz bu yazıya bir göz atın...

Abone ol

Kilo vermek ve daha düzgün bir fiziğe sahip olmak istiyorsanız buraya toplanın. İnce bacaklara sahip olmak artık sadece hayallerinizde olmayacak. Evde hazırlayacağınız doğal kürler sayesinde, düzenli olarak yürüyüş yaparak ve düzgün bir beslenme planıyla kusursuz bacaklara sahip olabilirsiniz. Düzenli beslenme, yürüyüş ve yağ yakıcı doğal kürler ile bacakları inceltmenin yollarını sizler için derledik...

Düzenli beslenin

Kilo vermek, vücudunuzdaki yağları yakmak ve daha düzgün bir fiziğe sahip olmak istiyorsanız beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekir. Düzenli beslenme planınızdaki öğünleri atlamayarak ve kalorisi düşük ancak besleyici özelliği yüksek olan besinleri tüketerek sağlıklı bir şekilde incelebilirsiniz. Bacaklarınızın yağlanmasının önüne geçmek için metabolizmayı hızlandırarak yağların parçalanmasını destekleyen lifli gıdaları tüketebilirsiniz.

Bol su için

Su içmek hem yağ yakımı için hem de sağlığınız için çok önemlidir. Her gün 8-10 bardak su içerek metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Böylece vücudunuzdaki yağlar daha kısa sürede yakılır. Su içmek sindirimi düzenler ve vücutta biriken ödem ve toksinleri de dışarı atar. Böylece şişkinlik hissinden kurtulmuş olursunuz. Bacak ve basen bölgenizdeki yağların yakımını gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka bol bol su içmeniz gerekir.

Yürüyüş yapın

Bacaklarınızı hızlı ve kolay bir şekilde inceltmek ve sıkılaştırmak için her gün düzenli olarak yürüyüş yapmanız gerekir. Her gün 45 dakika ya da 1 saat yürüyüş yapmak vücudunuzdaki yağların yakımını hızlandırır ve biriken ödemi atmanıza yardımcı olur. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Yürüyüş yapmak kaslarınızı çalıştırır ve vücudunuzu sıkılaştırır. Özellikle üst ve alt bacak kaslarınızı güçlendirir. Bundan dolayı her gün mutlaka 45 dakika yürüyüş yapmanız gerekir.

Doğal kür

Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz budoğal yağ yakıcı kürler sayesinde incecik bacaklara sahip olabilirsiniz.

Malzemeler;

- Taze maydanoz

- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 1 adet sarımsak

- 1 bardak su

Yapılışı;

-Bu malzemeleri bir kapın içerisine alın.

-Ardından güzelce blenderda karıştırın.

-Hazırladığınız karışımı bir bardağa koyun.

-Kahvaltı yapmadan 30 dakika önce bu karışımı tüketin.

-Bu kürü 9 gün boyunca ara vermeden uygulayın.