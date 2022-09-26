Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor
Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili ABD'de dikkat çekici bir araştırma yapıldı.
ABD’de bulunan Case Western Reserve Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları Pamela Davis, Curtis Garvin, corona virüsünün çocuklarda tip 1 diyabete sebep olabileceğini duyurdu.
JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmada, 1 milyondan fazla genç hastanın verileri ve sağlık durumlarının incelendiği belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre 18 yaşından küçük hastaların sağlık verilerini inceleyen bilim insanları Covid-19 ile tip 1 diyabet arasında bağlantı kurulduğunu aktardı. Bilim insanları, “Araştırmalar sonucunda Covid-19 bulaşan gençlerde hastalandıktan 6 ay sonra tip 1 diyabet oluştuğu ortaya çıktı. Tip 1 diyabete yatkın olan aileler Covid-19 sonrasında çocuklarına dikkat etmeli ve sağlık durumlarını kontrol etmeliler” dedi.
Henüz Covid-19’un tip 1 diyabeti tetikleyip tetiklemediği bilinmezken, 18 yaşın altındaki gençlerin yüzde 72’sinin corona virüsünden sonra kronik rahatsızlıkları oluştuğu gözlendi.