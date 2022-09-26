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Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor

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Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili ABD'de dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor

ABD’de bulunan Case Western Reserve Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları Pamela Davis, Curtis Garvin, corona virüsünün çocuklarda tip 1 diyabete sebep olabileceğini duyurdu.

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Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor

JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmada, 1 milyondan fazla genç hastanın verileri ve sağlık durumlarının incelendiği belirtildi. 

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Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor

Sözcü'de yer alan habere göre 18 yaşından küçük hastaların sağlık verilerini inceleyen bilim insanları Covid-19 ile tip 1 diyabet arasında bağlantı kurulduğunu  aktardı. Bilim insanları, “Araştırmalar sonucunda Covid-19 bulaşan gençlerde hastalandıktan 6 ay sonra tip 1 diyabet oluştuğu ortaya çıktı. Tip 1 diyabete yatkın olan aileler Covid-19 sonrasında çocuklarına dikkat etmeli ve sağlık durumlarını kontrol etmeliler” dedi.

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Olay yaratacak Covid-19 araştırması! Hastalık belirtisi yıllar sonra ortaya çıkıyor

Henüz Covid-19’un tip 1 diyabeti tetikleyip tetiklemediği bilinmezken, 18 yaşın altındaki gençlerin yüzde 72’sinin corona virüsünden sonra kronik rahatsızlıkları oluştuğu gözlendi.

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