FOX'un son bombası Bir Peri Masalı Star'ın O Kız'ından korktu başlamadan kafaları karıştırdı

Ekranlarda yeni sezon hızlı başladı. Birçok dizi yeni bölümlerini yayınlarken bir çok yeni dizi de ilk kez ekran maceralarına başladı. Ekran sınavını başarıyla verenler kadar ilk bölümden çakılan diziler de oldu. FOX'un son bombası Bir Peri Masalı ise daha başlamadan kafaları karıştırdı.

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Yeni sezon ile birçok dizi ekran macerasına başladı, seyirci karşısında ilk sınavını verdi. Bazı diziler ilk bölümden büyük ses getirirken bazıları ise daha ilk bölümden fena çuvalladı, reytinglerde çakıldı. Birçok kanal dizi atağı yaparken FOX'un ne yapacağı merak konusuydu. FOX asıl bombayı sona sakladı ve başrollerinde Alina Boz'un olduğu Bir Peri Masalı dizisinin fragmanını yayınladı.

Fargmanı ile büyük ses getiren dizi heyecanla beklenirken seyirciyi şok eden bir olay yaşandı. Fragramında 21 Eylül Çarşamba günü başlayacağı ilan edilen dizinin yayın günü değişti.

Dizinin başrolünde en son Maraşlı dizisi ile seyircinin karşısına çıkan duru güzel Alina Boz ile Sadakatsiz dizisinde serseri Selçuk rolü ile başarısını taçlandıran Tarık Emir Tekin var. Dizinin başlamasını iple çeken seyirciye kötü haber FOX'tan geldi. Fox TV, çok güvendiği ve iddialı bir dizi olarak ekrana getirmeye hazırlandığı Bir Peri Masalı’nın başlamasına kısa bir süre kala hafta içinde ertelendiğini duyurdu.

Bu ani değişikliğin nedeni olarak da Star TV'nin O Kız dizisi gösterildi. İlk bölümü ile ses getiren O Kız dizisi çarşamba akşamları seyirciyi eline aldı. İzleyiciyi daha ilk bölümlerden seçim yapma zorunluluğuna sokmak istemediği anlaşılan kanalın, Bir Peri Masalı’nı bir hafta sonra ekrana getirme kararı aldığı düşünülüyor.

Bir Peri Masalı dizisi oyuncuları

Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Bir Peri Masalı dizisi konusu

Her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak.